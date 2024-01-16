Собаки растерзали мужчину в российском регионе на глазах прохожих

В Хабаровске стая бродячих собак растерзала шедшего на работу мужчину

Стая бродячих собак напала на мужчину в столице Хабаровского края. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

Как сообщила представитель ведомства, нападение диких животных произошло в Индустриальном районе города утром 16 января. Судя по предоставленным региональным СК кадрам, нападение произошло близ трамвайных путей.

По данным местных СМИ, мужчина не был бездомным и шел на работу. Нападение произошло на глазах горожан, в напавшей стае было не менее десяти особей.

Как уточнили в прокуратуре Хабаровского края, врачи успели прибыть на место нападения и забрать мужчину на скорой, однако уже в автомобиле он перестал подавать признаки жизни.

После нападения на место происшествия для отлова животных прибыла городская ветслужба.

«В настоящее время следственным управлением разрабатывается проект предложений по урегулированию на законодательном уровне ситуации с безнадзорными животными в Хабаровске и Хабаровском крае», — подытожили в СК.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ впервые после вступления в силу нового закона субъекта усыпили 18 бездомных собак. Усыплять собак республиканские власти разрешили в ноябре 2023 года.