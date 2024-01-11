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11:00, 11 января 2024Россия

В российском регионе начали усыплять бездомных собак

В Бурятии волонтеры начали вывозить животных из региона после усыпления 18 собак
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Helena Lopes / Unsplash

В Улан-Удэ (Бурятия) впервые после вступления в силу нового закона субъекта усыпили 18 бездомных собак. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Усыплять собак республиканские власти разрешили в ноябре 2023 года.

Процедура была произведена в питомнике «Ананда». После этого волонтеры начали вывозить животных из региона при невозможности найти им хозяев. Собак вывозят на поездах и автобусах.

Согласно бурятскому законодательству, умерщвление животных допускается, если собаке не получится найти нового владельца. Также усыплять собак разрешается, если необходимо прекратить страдания животного или при наличии у него несовместимой с жизнью травмы и опасных болезней. Авторы закона заявили, что он будет способствовать гуманному обращению с животными.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регионам самостоятельно выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу. По мнению авторов закона, делегирование субъектам таких полномочий поможет повысить эффективность мер, направленных на защиту населения от агрессивных бродячих собак.

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      Алан Босиков
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