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12:46, 27 апреля 2024Силовые структуры

СКР расследует новые преступления ВСУ против мирных жителей

СКР будет расследовать новые преступления ВСУ, повлекшие гибель мирных граждан

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, при обстреле Донецка украинской армией были ранены семь человек. Двое из них не выжили. В Куйбышевском районе мужчина подорвался на противопехотной мине «Лепесток», а сброс боеприпаса с беспилотного летательного аппарата ранил жителя Петровского района. Кроме того, из-за обстрела жилого массива в Горловке была ранена женщина.

В Брянской области ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе в селе Курковичи Стародубского муниципального округа пассажирский автобус. Пострадали четверо мирных граждан, среди которых 14-летний подросток. В Запорожской области в Токмаке украинские военные обстреляли многоэтажный дом, ранив не менее трех человек.

В Херсонской области ВСУ обстреляли поселок Днепряны, Новую Каховку и Таврийск, лишив жизни четырех мирных жителей. Еще несколько граждан пострадали. А в Курской области обстрелу со стороны Украины подверглось село Коровяковка Глушковского района Курской области.

СКР установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, отметили в ведомстве.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в 2023 году 242 военнослужащих ВСУ осудили за преступления против граждан Луганской и Донецкой народных республик.

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      Екатерина Кашурникова
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