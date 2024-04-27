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14:43, 27 апреля 2024Экономика

Сотни тысяч жителей российского города остались без света

Жители трех районов Иркутска остались без света из-за аварии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В трех районах Иркутска произошло частичное отключение электричества из-за аварии. О том, что сотни тысяч жителей российского города остались без света, сообщили в Иркутской электросетевой компании, пишет агентство ТАСС.

Инцидент произошел утром в субботу, 27 апреля. Причиной произошедшего стала авария на питающей подстанции. «По приезде специалистов Южных электрических сетей было выявлено задымление распределительного устройства по причине повреждения кабельных линий, проложенных внутри подстанции. В настоящее время у части потребителей в Куйбышевском, Кировском и Октябрьском районах временно отключено электроснабжение», — рассказал представитель Иркутской электросетевой компании.

Согласно информации из Telegram-канала организации, в данный момент ведется восстановление электроснабжения потребителей, причем за прошедшие часы свет удалось вернуть в большинство домов в Кировском и Куйбышевском районах. В Октябрьский район подключить электричество пообещали в 23 часа по местному времени (18 часов по московскому времени).

По данным главного управления МЧС по Иркутской области, на подстанции произошел пожар, который был локализован на площади 10 квадратных метров. Вскоре после этого открытое горение на подстанции ликвидировали.

Ранее в апреле стало известно, что почти весь остров Мияко в Японии остался без света из-за сбоя, произошедшего по неизвестной причине.

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      Полина Кислицына
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