Сын мэра подмосковного города жестоко избил школьника
Сын главы одного из подмосковных городов жестоко избил школьника. Об этом сообщает «МК».
Родители мальчика заметили следы на его теле, при этом сначала ребенок ничего не говорил о случившемся с ним. Позже выяснилось, что на него напал 10-летний сын чиновника, с которым они раньше учились в одном классе.
После того как мать пострадавшего ребенка написала заявление в полицию, о нападениях сына мэра заявили еще несколько детей. Сведений о реакции отца избивавшего сверстников ребенка на поведение сына не поступало.
Ранее в Тобольске сын замглавы города помочился в подъезде и попал на видео. После того как запись разошлась по местным чатам, в администрации города заявили о принесенных сыном чиновницы извинениях. Несмотря на это, жильцы подъезда потребовали отчислить юношу из университета.