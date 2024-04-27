Названы любимые места отдыха руководителей в России

74 процента топ-менеджеров будут отдыхать в России на майские праздники

Большинство российских руководителей поедет отдыхать на майские праздники на юг страны. Любимые места отдыха отечественных топ-менеджеров раскрыли «Ленте.ру» в Ассоциации менеджеров.

Как уточнили специалисты, большинство российских управленцев (74 процента) будет проводить праздники, не выезжая за границу. Из них 37 процентов выбрали для отдыха Крым, а на втором месте по популярности оказался прибрежный город Сочи (18 процентов).

Кроме того, среди востребованных у руководителей направлений на длинных выходных будут Санкт-Петербург (9 процентов) и города Золотого кольца (8 процентов).

Также выяснилось, что подавляющее большинство участников опроса (80 процентов) планируют потратить на путешествие в майские праздники не более 150 тысяч рублей из расчета на одного человека. При этом 14 процентов признались, что готовы отдать от 150 до 300 тысяч рублей за отпуск, а 6 процентов респондентов потратят более 500 тысяч рублей на человека.

Ранее в апреле россиянам в Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли, что самый выгодный тур в Сочи на майские праздники обойдется россиянам в 45 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость входит проживание в трехзвездочном отеле Адлера без питания на четыре ночи и перелет.