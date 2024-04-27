Трамп пропустил день рождения жены из-за судебного процесса

Трамп пожаловался, что пропустил день рождения жены из-за сфабрикованного дела

Бывший президент США Дональд Трамп пожаловался, что пропустил день рождения жены Мелании Трамп из-за сфабрикованного дела, и поздравил супругу из здания суда. Об этом сообщает Newsweek.

«Прежде всего я хочу поздравить свою жену Меланию с днем рождения. Было бы здорово быть с ней, но я нахожусь в здании суда, где идет процесс по сфабрикованному делу... Но для начала я должен поздравить Меланию с днем рождения», — заявил Трамп журналистам.

Он также сообщил о намерении вылететь к жене во Флориду сразу после окончания заседания в рамках «ужасного, неконституционного» судебного процесса.

15 апреля в Нью-Йорке начался суд над Трампом по делу о подкупе им актрисы Стефани Клиффорд, с которой он состоял в связи. В случае признания вины присяжными, бизнесмен и кандидат в президенты может быть осужден на 136 лет тюрьмы.