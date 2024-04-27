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19:23, 27 апреля 2024Экономика

ЦБ рассказал о пользе повышенного лимита переводов самому себе

ЦБ: новый лимит переводов между своими счетами повысит качество услуг банков

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Повышение лимита переводов самому себе будет полезно и банковскому сектору, так как повысит качество услуг финансовых организаций. Об этом говорится в публикации в официальном Telegram-канале Банка России.

Регулятор напомнил, что переводы между своими счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей в месяц станут для россиян бесплатными с 1 мая 2024 года. Отправить деньги без комиссии можно по номеру счета в мобильном приложении или на сайте кредитной организации, или по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), рассказали в Центробанке.

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Исключениями из новых правил станут переводы по номеру карты (при такой операции невозможно установить получателя средств) и совершаемые клиентом в отделениях банка. Также ЦБ уточнил, что за одну операцию в СБП можно перевести не более одного миллиона рублей, при этом количество переводов не ограничивается (в пределах 30 миллионов в месяц).

По мнению ЦБ, изменение лимита не только поможет избежать лишних расходов граждан при переводах, но и будет «способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов». Также регулятор указал на снижение операционных рисков тех россиян, которые раньше снимали наличные, чтобы положить их на свой счет в другом банке.

Ранее Центробанк изменил механизм выдачи банкам разрешения на вывоз наличной иностранной валюты из страны. Упрощенная схема вступает в действие в субботу, 27 апреля, пояснил регулятор. По новым правилам кредитные организации больше не обязаны одновременно предоставлять Банку России и заключения об установленных критериях повреждений, и заявление о вывозе ветхих или испорченных купюр.

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