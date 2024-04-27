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14:38, 27 апреля 2024Мир

В Африке группу мошенников приговорили к 11 тысячам лет тюрьмы

В ЮАР группу мошенников приговорили почти к 11 тысячам лет тюрьмы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) группу мошенников из 9 человек приговорили почти к 11 тысячам лет тюрьмы за отмывание денег и подделку документов. Об этом сообщает The Herald.

Верховный суд Южного Гаутенга в Претории приговорил трех граждан Зимбабве и еще шестерых человек в общей сложности к 10 939 годам тюремного заключения по 391 пункту обвинения.

В Центральном полицейском участке Йоханнесбурга в отношении обвиняемых было возбуждено в общей сложности 23 уголовных дела, которые были переданы в отдел по расследованию серьезных коррупционных правонарушений в Гаутенге для углубленного изучения.

Обвиняемые представили поддельные декларации по НДС от имени юридических лиц, требуя необоснованного возмещения НДС налоговыми службами Южной Африки (SARS). Они подделали документы и предъявили их по почте. Необоснованное возмещение НДС было затем выплачено им на различные банковские счета указанных юридических лиц.

Ущерб для SARS составил 300 миллионов южноафриканских рэндов (около 1,45 миллиарда рублей).

Ранее суд Стамбула приговорил террористку, совершившую атаку на проспекте Истикляль, в общей сложности к 1794 годам заключения в тюрьме.

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      Семен Александров
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