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13:05, 27 апреля 2024Бывший СССР

В ЕС назвали дату возможного начала переговоров Украины о евроинтеграции

Посол ЕС на Украине Матернова: переговоры о евроинтеграции могут начаться в июне

Фото: Pool / Reuters

Переговоры о евроинтеграции Украины могут начаться в конце июня 2024 года. Дату возможного начала переговоров назвала посол Европейского союза (ЕС) на Украине Катарина Матернова, передает издание «Европейская правда».

«Украина находится на правильном пути, она готова к переговорам. Поэтому я не могу гарантировать, но могу сказать, что очень надеюсь, что переговоры начнутся в июне», — приводятся в публикации слова дипломата.

Она добавила, что Киеву еще предстоит осуществить серию реформы для полноценного вступления в ЕС, однако их можно провести уже в процессе переговоров с Брюсселем.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал политиков ЕС не расслабляться из-за решения США о выделении помощи Киеву. По словам главы дипломатического ведомства, Украине будет недостаточно поддержки одного Вашингтона.

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      Глеб Палехов
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