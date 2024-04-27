В ЕС назвали дату возможного начала переговоров Украины о евроинтеграции

Посол ЕС на Украине Матернова: переговоры о евроинтеграции могут начаться в июне

Переговоры о евроинтеграции Украины могут начаться в конце июня 2024 года. Дату возможного начала переговоров назвала посол Европейского союза (ЕС) на Украине Катарина Матернова, передает издание «Европейская правда».

«Украина находится на правильном пути, она готова к переговорам. Поэтому я не могу гарантировать, но могу сказать, что очень надеюсь, что переговоры начнутся в июне», — приводятся в публикации слова дипломата.

Она добавила, что Киеву еще предстоит осуществить серию реформы для полноценного вступления в ЕС, однако их можно провести уже в процессе переговоров с Брюсселем.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал политиков ЕС не расслабляться из-за решения США о выделении помощи Киеву. По словам главы дипломатического ведомства, Украине будет недостаточно поддержки одного Вашингтона.