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22:54, 22 апреля 2024Бывший СССР

Кулеба призвал Евросоюз не расслабляться из-за решения США о помощи Киеву

Кулеба: Евросоюз не должен расслабляться из-за решения США о помощи Украине

Фото: Claudia Greco / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал политиков государств Европейского союза (ЕС) не расслабляться из-за решения Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки о выделении помощи Киеву. Об этом пишет газета Politico.

«Мы все приветствуем решение Палаты представителей США... Но мы в Европе не можем и не должны расслабляться», — указал глава МИД Украины.

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В субботу, 20 апреля, Палата представителей одобрила выделение Украине пакета помощи размером 61 миллиард долларов. За принятие законопроекта помощи Киеву высказались 311 конгрессменов, а против выступили 112.

Ранее Кулеба призвал чиновников ЕС прекратить дискуссии и предоставить республике системы противовоздушной обороны (ПВО). Он принял участие во встрече министров иностранных дел и обороны стран-членов ЕС, где призвал участников встречи остановить Россию методом силы.

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      Маргарита Пименова
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