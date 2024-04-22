Кулеба призвал Евросоюз не расслабляться из-за решения США о помощи Киеву

Кулеба: Евросоюз не должен расслабляться из-за решения США о помощи Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал политиков государств Европейского союза (ЕС) не расслабляться из-за решения Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки о выделении помощи Киеву. Об этом пишет газета Politico.

«Мы все приветствуем решение Палаты представителей США... Но мы в Европе не можем и не должны расслабляться», — указал глава МИД Украины.

В субботу, 20 апреля, Палата представителей одобрила выделение Украине пакета помощи размером 61 миллиард долларов. За принятие законопроекта помощи Киеву высказались 311 конгрессменов, а против выступили 112.

Ранее Кулеба призвал чиновников ЕС прекратить дискуссии и предоставить республике системы противовоздушной обороны (ПВО). Он принял участие во встрече министров иностранных дел и обороны стран-членов ЕС, где призвал участников встречи остановить Россию методом силы.