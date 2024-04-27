Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:51, 27 апреля 2024Мир

В Германии указали на ошибку Запада в вопросе вступления Украины в НАТО

Вагенкнехт: Запад должен был прислушаться к предупреждениям РФ по Украине и НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Западные страны должны были прислушаться к предупреждениям России о недопустимости включения Украины в Североатлантический альянс. На эту ошибку Запада указала немецкий политик и лидер партии BSW Сара Вагенкнехт в интервью YouTube-каналу MISS-VERSTEHEN SIE MICH RICHTIG.

«Русские же ясно сказали, что они не примут того, что Украина станет зоной военного влияния США с военными базами, ракетами, пунктами разведки. (..) Нужно было, по моему мнению, отреагировать на эти предупреждения, эти слова России», — заявила она.

По словам политика, она предупреждала, что дальнейшее поощрение вступления Украины в НАТО закончится конфликтом. Она отметила, что западные страны должны стремится начать мирные переговоры по Украине, поскольку поставки оружия Вооруженным силам Украины не ведут к победе украинцев, а лишь продлевают конфликт.

Ранее Вагенкнехт призвала Киев как можно скорее вступить в переговоры с Россией. Она подчеркнула, что чем дольше будет длиться конфликт, тем хуже будет становиться ситуация на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ признал сложную ситуацию на поле боя. Киев снова попросил у Запада ракеты и технику

      Потерпевшие от теракта в «Крокусе» подали заявление на МЧС

      Китай отправил большое количество военных самолетов к берегам Тайваня

      Певица Бьянка раскрыла подробности пластики фразой «выкачали 3,8 литра жира»

      В России высказались об отказе РПЦ инициировать пасхальное перемирие с Украиной

      Украине предрекли проблемы с Западом из-за ударов по НПЗ России

      НАСА до сих пор не решило проблему теплозащитного экрана корабля Orion

      «Алые паруса» в Петербурге пройдут 28 июня

      В России увеличились накопления в пенсионной системе

      Жителей Стамбула предупредили о риске мощного землетрясения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше