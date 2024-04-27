В Германии указали на ошибку Запада в вопросе вступления Украины в НАТО

Вагенкнехт: Запад должен был прислушаться к предупреждениям РФ по Украине и НАТО

Западные страны должны были прислушаться к предупреждениям России о недопустимости включения Украины в Североатлантический альянс. На эту ошибку Запада указала немецкий политик и лидер партии BSW Сара Вагенкнехт в интервью YouTube-каналу MISS-VERSTEHEN SIE MICH RICHTIG.

«Русские же ясно сказали, что они не примут того, что Украина станет зоной военного влияния США с военными базами, ракетами, пунктами разведки. (..) Нужно было, по моему мнению, отреагировать на эти предупреждения, эти слова России», — заявила она.

По словам политика, она предупреждала, что дальнейшее поощрение вступления Украины в НАТО закончится конфликтом. Она отметила, что западные страны должны стремится начать мирные переговоры по Украине, поскольку поставки оружия Вооруженным силам Украины не ведут к победе украинцев, а лишь продлевают конфликт.

Ранее Вагенкнехт призвала Киев как можно скорее вступить в переговоры с Россией. Она подчеркнула, что чем дольше будет длиться конфликт, тем хуже будет становиться ситуация на Украине.