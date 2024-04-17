В Германии призвали Украину к переговорам с Россией

Вагенкнехт: Украине нужно как можно раньше вступить в переговоры с Россией

Украине нужно вступить в переговоры с Россией как можно раньше, так как положение Киева со временем ухудшается. Об этом заявила немецкий депутат Сара Вагенкнехт в эфире канала Das Erste.

Она отметила, что уже долгое время призывает Украину к диалогу с Россией. «Чем дольше длится конфликт, тем хуже будет ситуация [на Украине]», — добавила Вагенкнехт.

По ее мнению, положение Киева в контексте переговоров год назад было намного лучше, чем сегодня.

Депутат также назвала требования украинского президента Владимира Зеленского нереалистичными и абсурдными.

Ранее Вагенкнехт раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание договориться с президентом России Владимиром Путиным. По ее мнению, канцлер зря не пользуется возможностью выйти на прямой контакт с российским лидером.