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12:50, 27 апреля 2024Экономика

В Кремле оценили возможные санкции против СПГ-проектов

Песков: Европа пытается выдавить Россию с энергетических рынков новыми санкциями

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Возможные санкции против российских СПГ-проектов являются попыткой выдавить РФ с энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Евросоюз в данный момент рассматривает введение ограничительных мер против СПГ-проектов из России, среди которых — запрет на реэкспорт российского сжиженного природного газа в третьи страны через порты в Европе. По словам Пескова, Россия намерена искать пути преодоления потенциальных препятствий.

Переход к более дорогим рынкам выгоден для США и прочих стран, обратил внимание представитель Кремля. Обычные потребители при этом столкнутся с удорожанием газа, убежден он.

Ранее в Кремле заявили о невозможности восстановления прежних отношений России и Европы. По словам Пескова, к этому не стремится ни одна сторона. При этом в силу географии отношения выстраивать придется, уточнил он. Однако условия сотрудничества будут другими.

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      Лилиана Набиуллина
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