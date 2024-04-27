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19:16, 27 апреля 2024Моя страна

В российский регион прилетела редкая птица

В заповедник Приморья прилетела редкая певчая птица

Фото: Stock for you / Shutterstock / Fotodom

В Сихотэ-Алинский заповедник в Приморском края прилетел рыжеухий бюльбюль. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Эта небольшая и редкая певчая птица из отряда воробьинообразных обычно встречается в странах Восточной Азии. Рыжеухий или короткопалый бюльбюль гнездится в Южной Корее, Японии и на Филлипинском архипелаге.

Орнитологи полагают, что из-за глобального изменения климата эти птицы со временем могут начать останавливаться в Приморье для гнездования. Условия в этом российском регионе для них уже подходящие.

Ранее российские ученые обнаружили новый вид птиц. В Джугджурском заповеднике, расположенном в Хабаровском крае, заметили серого чибиса, который отличается от обычного отсутствием хохолка.

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      Фариза Бацазова
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