В российский регион прилетела редкая птица

В заповедник Приморья прилетела редкая певчая птица

В Сихотэ-Алинский заповедник в Приморском края прилетел рыжеухий бюльбюль. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Эта небольшая и редкая певчая птица из отряда воробьинообразных обычно встречается в странах Восточной Азии. Рыжеухий или короткопалый бюльбюль гнездится в Южной Корее, Японии и на Филлипинском архипелаге.

Орнитологи полагают, что из-за глобального изменения климата эти птицы со временем могут начать останавливаться в Приморье для гнездования. Условия в этом российском регионе для них уже подходящие.

Ранее российские ученые обнаружили новый вид птиц. В Джугджурском заповеднике, расположенном в Хабаровском крае, заметили серого чибиса, который отличается от обычного отсутствием хохолка.