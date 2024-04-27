Волочкова столкнулась с атакой украинских хакеров

Украинские хакеры взломали Telegram-канал Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова стала жертвой атаки украинских хакеров. Об этом сообщает Super.ru.

По словам артистки, мошенники взломали ее Telegram-канал, после чего начали отправлять сообщения от имени балерины с просьбой прислать деньги. «Я вынуждена была написать пост, что меня взломали, чтобы никто не велся и не переводил деньги. Просили по 905 тысяч рублей. Я в первую очередь позаботилась о своих банковских счетах», — поделилась Волочкова, отметив, что ее финансы не пострадали.

Балерина обратилась за помощью в правоохранительные органы. «Оперативники узнали, что это все идет с Украины. Мошенники пытаются подлить масла в огонь, меня как-то скомпрометировать», — добавила артистка, отметив, что в полицию поступает множество таких же жалоб.

Ранее Анастасия Волочкова назвала качества идеального, по ее мнению, мужчины. Балерина подчеркнула, что ей нужен особенный мужчина, который был бы под стать ей.