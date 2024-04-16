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13:17, 16 апреля 2024Культура

Волочкова назвала качества своего идеального мужчины

Волочкова перечислила качества, которые хочет видеть в идеальном мужчине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Балерина Анастасия Волочкова назвала качества идеального, по ее мнению, мужчины. Об этом она рассказала в беседе с гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой, ролик доступен на YouTube.

Балерина подчеркнула, что ей нужен особенный мужчина, который был бы под стать ей. «Мне нужен красивый, молодой, сексуальный, добрый, с чувством юмора, состоятельный, конечно, любящий меня, любящий мое творчество, благородный, очень добропорядочный», — поделилась артистка, отметив, что все эти качества она хотела бы увидеть в одном человеке.

Ранее Анастасия Волочкова вспомнила, как оказалась бездомной, будучи подростком. Балерина рассказала, как родители решили продать двухкомнатную квартиру на окраине города, когда ей было 17 лет.

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