Волочкова назвала качества своего идеального мужчины

Волочкова перечислила качества, которые хочет видеть в идеальном мужчине

Балерина Анастасия Волочкова назвала качества идеального, по ее мнению, мужчины. Об этом она рассказала в беседе с гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой, ролик доступен на YouTube.

Балерина подчеркнула, что ей нужен особенный мужчина, который был бы под стать ей. «Мне нужен красивый, молодой, сексуальный, добрый, с чувством юмора, состоятельный, конечно, любящий меня, любящий мое творчество, благородный, очень добропорядочный», — поделилась артистка, отметив, что все эти качества она хотела бы увидеть в одном человеке.

Ранее Анастасия Волочкова вспомнила, как оказалась бездомной, будучи подростком. Балерина рассказала, как родители решили продать двухкомнатную квартиру на окраине города, когда ей было 17 лет.