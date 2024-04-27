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11:22, 27 апреля 2024Ценности

Возлюбленная Тимати снялась топлес

Валентина Иванова

Валентина Иванова. Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Избранница 40-летнего музыканта отправилась отдыхать на Мальдивы, где сделала откровенное селфи у бассейна. Девушка запечатлела себя в отражении панорамного окна, когда позировала, лежа на коврике для фитнеса. При этом она примерила V-образные трусы от бикини оранжевого цвета.

В свою очередь, обнаженную грудь на фото модель прикрыла эмодзи в виде солнца.

Ранее в апреле Валентина Иванова рассказала о неожиданной процедуре ради красоты. Избранница музыканта призналась, что решила исправить прикус с помощью брекетов.

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      Карина Черных
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