Возлюбленная Тимати снялась топлес

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Избранница 40-летнего музыканта отправилась отдыхать на Мальдивы, где сделала откровенное селфи у бассейна. Девушка запечатлела себя в отражении панорамного окна, когда позировала, лежа на коврике для фитнеса. При этом она примерила V-образные трусы от бикини оранжевого цвета.

В свою очередь, обнаженную грудь на фото модель прикрыла эмодзи в виде солнца.

Ранее в апреле Валентина Иванова рассказала о неожиданной процедуре ради красоты. Избранница музыканта призналась, что решила исправить прикус с помощью брекетов.