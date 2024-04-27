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09:49, 27 апреля 2024Экономика

На Средний Запад обрушились разрушительные торнадо

AP: на Небраску, Техас и Айову обрушились разрушительные торнадо
СюжетТорнадо в Оклахоме

Мощные торнадо обрушились на Средний Запад. Кадры разгула стихии публикует Associated Press (AP).

Смерч разрушительной волной прошелся по Небраске. В результате торнадо, которых, как передает телеканал ABC, было зарегистрировано не меньше 25, были повреждены сотни домов в пригороде Омахи. Без электричества остались 10 тысяч местных потребителей. В округе Ланкастер тромбы ударили по промышленному зданию, внутри которого находилось 70 человек. Многих удалось вовремя эвакуировать. Трое пострадали, оказавшись в ловушке при обрушении конструкций. В Элкхорне вихрь снес несколько новых домов.

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Серьезный ущерб стихия нанесла небольшому городу Минден в Айове. Смерч подобрался и к Техасу.

На месте работают экстренные службы, в наиболее пострадавших от катаклизма районах — круглосуточно. В субботу, по данным Национальной метеослужбы, торнадо может подойти к Канзасу, Миссури и Оклахоме, где вероятны наводнения из-за проливных дождей. Ливневые паводки прогнозируются и в Арканзасе. Также ожидается крупный град.

В марте после торнадо жители Канзаса испытали на себе силу «горилльего града». Самые крупные градины походили на бейсбольный мяч. Осадки выпали также в некоторых районах Миссури, блокировав движение по трассе.

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      Виктория Клабукова
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