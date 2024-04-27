Юноша выстрелил в друга за съеденный бургер его девушки

В Пакистане юноша выстрелил в друга за то, что он съел бургер его девушки

Сын полицейского в отставке из Пакистана расправился с другом из-за того, что тот съел бургер его девушки. Об этом сообщает Hindustan Times.

Даниял Назир Мир совершил преступление у себя дома в охраняемом жилом комплексе в городе Карачи. Он пригласил в гости партнершу по имени Шазия, а также 17-летнего друга Али Керио и его брата.

Позже юноша заказал доставку двух бургеров: один для себя, а другой для партнерши. Однако Али без спроса съел предназначенный для Шазии бутерброд, что разозлило Данияла. В порыве гнева он выхватил автомат у охранника жилого комплекса и выстрелил в друга.

Али получил серьезное огнестрельное ранение, спасти его не удалось. Данияла признали виновным в совершении преступления. Его арестовали, в настоящее время он находится в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в США суд признал виновным рыбака, который расправился с приятелем, потому что испугался, что тот скормит его снежному человеку. Судебный психиатр установил, что преступник страдал психозом из-за злоупотребления наркотиками.

