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19:14, 27 апреля 2024Из жизни

Юноша выстрелил в друга за съеденный бургер его девушки

В Пакистане юноша выстрелил в друга за то, что он съел бургер его девушки

Фото: Peter Dawn / Unsplash

Сын полицейского в отставке из Пакистана расправился с другом из-за того, что тот съел бургер его девушки. Об этом сообщает Hindustan Times.

Даниял Назир Мир совершил преступление у себя дома в охраняемом жилом комплексе в городе Карачи. Он пригласил в гости партнершу по имени Шазия, а также 17-летнего друга Али Керио и его брата.

Позже юноша заказал доставку двух бургеров: один для себя, а другой для партнерши. Однако Али без спроса съел предназначенный для Шазии бутерброд, что разозлило Данияла. В порыве гнева он выхватил автомат у охранника жилого комплекса и выстрелил в друга.

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Али получил серьезное огнестрельное ранение, спасти его не удалось. Данияла признали виновным в совершении преступления. Его арестовали, в настоящее время он находится в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в США суд признал виновным рыбака, который расправился с приятелем, потому что испугался, что тот скормит его снежному человеку. Судебный психиатр установил, что преступник страдал психозом из-за злоупотребления наркотиками.

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      Алиса Удовик
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