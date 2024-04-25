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20:42, 25 апреля 2024Из жизни

Мужчина испугался снежного человека и расправился с приятелем

В США мужчина испугался трех снежных людей у реки и убил приятеля
Larry Doil Sanders

Larry Doil Sanders. Фото: Oklahoma State Bureau of Investigation

В США суд признал виновным рыбака, который расправился с приятелем, потому что испугался, что тот скормит его снежному человеку. Об этом сообщает People.

По версии следствия, 9 июля 2022 года между Ларри Сандерсом и его приятелем Джимми Найтеном вспыхнула словесная перепалка, переросшая в драку. Схватка оказалась для последнего фатальной. Вскоре Сандерс признался во всем родственнику.

Во время допроса мужчина рассказал, что рыбачил с Найтеном, когда увидел у реки «три фигуры, похожие на снежных людей». В этот момент он решил, что приятель хочет расправиться с ним и «пустить его тело по реке в качестве жертвы снежному человеку». После этого Сандерс напал на Найтена.

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Судебный психиатр установил, что преступник страдал психозом из-за злоупотребления наркотиками. Во время нападения Сандерс считал, что защищается. В апреле суд признал его виновным после двух лет разбирательств. Мужчине грозит пожизненное заключение без права выхода по УДО.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина расправился с беременной супругой, так как ей не нравилось его увлечение дорогими почтовыми голубями. Женщине не нравилось, что супруг тратит на птиц крупные суммы.

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      Никита Савин
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