Мужчина испугался снежного человека и расправился с приятелем
В США суд признал виновным рыбака, который расправился с приятелем, потому что испугался, что тот скормит его снежному человеку. Об этом сообщает People.
По версии следствия, 9 июля 2022 года между Ларри Сандерсом и его приятелем Джимми Найтеном вспыхнула словесная перепалка, переросшая в драку. Схватка оказалась для последнего фатальной. Вскоре Сандерс признался во всем родственнику.
Во время допроса мужчина рассказал, что рыбачил с Найтеном, когда увидел у реки «три фигуры, похожие на снежных людей». В этот момент он решил, что приятель хочет расправиться с ним и «пустить его тело по реке в качестве жертвы снежному человеку». После этого Сандерс напал на Найтена.
Судебный психиатр установил, что преступник страдал психозом из-за злоупотребления наркотиками. Во время нападения Сандерс считал, что защищается. В апреле суд признал его виновным после двух лет разбирательств. Мужчине грозит пожизненное заключение без права выхода по УДО.
Ранее сообщалось, что в Индии мужчина расправился с беременной супругой, так как ей не нравилось его увлечение дорогими почтовыми голубями. Женщине не нравилось, что супруг тратит на птиц крупные суммы.