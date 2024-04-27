Женщина беременела 15 лет подряд ради рождения дочери

The Sun: в США женщина беременела 15 лет подряд в надежде родить дочь

Жительница США, мечтающая о дочери, беременела 15 лет подряд в надежде стать матерью девочки. Об этом сообщает The Sun.

Ялансия Розарио из штата Техас впервые стала матерью сына в 2009 году и с тех пор родила еще восемь мальчиков. Однако женщина не собиралась прекращать заводить детей, так как всегда хотела дочь. В последнюю беременность женщина узнала, что родит двойню. Женщина надеялась, что близнецы окажутся разнояйцевыми, что увеличило бы шансы на появление дочери. Она была счастлива, когда ее ожидания оправдались.

Недавно Розарио стала матерью сына и дочери. «Когда я увидела свою девочку, то не могла поверить, что произношу слова "моя дочь". Я была очарована ей, она просто идеальна», — утверждает женщина. Мать 11 детей призналась, что хотела бы, чтобы у ее дочери была младшая сестра. Однако она счастлива, что у девочки столько старших братьев.

Женщина поделилась радостной новостью в соцсетях и получила много поздравлений. Многие комментаторы написали, что тоже мечтают о дочери, и история Розарио вселила в них надежду на появление девочки. Однако некоторые пользователи удивились упорству женщины и посчитали, что ей не стоило рожать такое количество детей лишь ради того, чтобы стать матерью девочки.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании подарила дом 74 детям, взяв их на патронатное воспитание. Женщина всю жизнь мечтала о детях, однако не могла самостоятельно родить ребенка.

