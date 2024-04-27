Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:36, 27 апреля 2024Из жизни

Женщина беременела 15 лет подряд ради рождения дочери

The Sun: в США женщина беременела 15 лет подряд в надежде родить дочь
Yalancia Rosario

Yalancia Rosario. Кадр: @THAT_ROSARIO_LIFE / TikTok

Жительница США, мечтающая о дочери, беременела 15 лет подряд в надежде стать матерью девочки. Об этом сообщает The Sun.

Ялансия Розарио из штата Техас впервые стала матерью сына в 2009 году и с тех пор родила еще восемь мальчиков. Однако женщина не собиралась прекращать заводить детей, так как всегда хотела дочь. В последнюю беременность женщина узнала, что родит двойню. Женщина надеялась, что близнецы окажутся разнояйцевыми, что увеличило бы шансы на появление дочери. Она была счастлива, когда ее ожидания оправдались.

Недавно Розарио стала матерью сына и дочери. «Когда я увидела свою девочку, то не могла поверить, что произношу слова "моя дочь". Я была очарована ей, она просто идеальна», — утверждает женщина. Мать 11 детей призналась, что хотела бы, чтобы у ее дочери была младшая сестра. Однако она счастлива, что у девочки столько старших братьев.

Материалы по теме:
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

Женщина поделилась радостной новостью в соцсетях и получила много поздравлений. Многие комментаторы написали, что тоже мечтают о дочери, и история Розарио вселила в них надежду на появление девочки. Однако некоторые пользователи удивились упорству женщины и посчитали, что ей не стоило рожать такое количество детей лишь ради того, чтобы стать матерью девочки.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании подарила дом 74 детям, взяв их на патронатное воспитание. Женщина всю жизнь мечтала о детях, однако не могла самостоятельно родить ребенка.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме решили ограничить в правах мигрантов-нелегалов. Нарушителям запретят приобретать недвижимость и заключать брак

      Впервые обнаружен дельфин с высокопатогенным птичьи гриппом

      Врач сделала неожиданное заявление о допустимости хлеба во время диеты

      Китай и Франция договорились о военном сотрудничестве

      Названы основания увольнения отказавшихся от переезда работников

      Известная ведущая назвала преимущество советского ТВ перед современным

      В Осетии неадекватный мужчина заколол пытавшегося защитить женщин россиянина

      Зеленский уволил сбившего четырех человек чиновника

      Россиянин произвел 200 килограммов наркотиков и сел на 16,5 года

      Дима Билан неожиданно сменил имидж и удивил фанатов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше