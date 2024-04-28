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17:59, 28 апреля 2024Силовые структуры

Друг замминистра обороны Бородин оказался еще его соседом по усадьбе

Mash: друг замглавы Минобороны Иванова Бородин оказался его соседом по усадьбе
Сергей Бородин

Сергей Бородин. Фото: Московские суды общей юрисдикции / РИА Новости

Друг замглавы Минобороны Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве, Сергей Бородин, оказался его соседом по усадьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в коттеджном поселке Тверской области у Бородина четыре участка общей площадью 6,4 тысячи квадратных метров. Стоимость таких земель составляет 130 миллионов рублей. По документам, их предпринимателю подарили в 2021 году.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В Минобороны он курировал вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов. По версии следствия, он в составе организованной группы получал откаты от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. В частности, речь идет о строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути являющегося мозговым центром Российских Вооруженных сил. Сергея Бородина подозревают в соучастии.

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      Екатерина Кашурникова
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