Ирина Безрукова раскрыла цену своего загородного дома

Ирина Безрукова: мой загородный дом стоит около 10 млн рублей

Загородный дом в Подмосковье обошелся актрисе Ирине Безруковой примерно в 10 миллионов рублей. Звезда раскрыла цену недвижимости в интервью каналу «НТВ».

«С землей, домом и со всем оборудованием это порядка 10 миллионов», — рассказала Безрукова. Она напомнила, что приобрела дом с помощью ипотеки. Кредит рассчитан до 2036 года, однако актриса сможет выплатить его раньше при условии, что у нее будут хорошие гонорары за участие в проектах и контракты с брендами.

По словам Безруковой, ее дом оснащен продвинутой технологией — тепловым воздушным насосом, который позволяет прогревать жилье в любой мороз. Артистка также отметила, что после неприятного инцидента в прошлом наняла специалиста по приемке дома. Строители не могли покрасить террасу и ступени из-за дождей, однако она отказалась подписывать акт до того, как все недочеты будут полностью устранены.

Ранее Безрукова показала интерьер дома.