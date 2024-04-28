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11:50, 28 апреля 2024Силовые структуры

Мигрант с обрезком трубы разбил стекла машины бывшей начальницы и попал на видео

В Кронштадте мигрант из мести разбил машину бывшей начальницы и попал на видео

В Кронштадте мигрант из мести разбил машину бывшей начальницы и попал на видео. Кадры публикует портал «Фонтанка.ру» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина не спеша подходит к автомобилю женщины с обрезом трубы и поочередно разбивает два стекла машины. После этого он двигается в сторону оператора и переходит на бег. В этот момент видео обрывается.

Издание уточняет, что мужчину задержали, он оказался иностранцем. В отношении него завели дело об умышленном повреждении имущества.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России были вынесены приговоры 22,3 тысячи иностранным гражданам и лицам без гражданства, что на 2,6 процента больше по сравнению с предыдущем годом.

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      Марк Леонов
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