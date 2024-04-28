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23:42, 28 апреля 2024Путешествия

На границе с Литвой пассажиров автобуса из России начали спрашивать про Крым

«КП»: на границе с Литвой пассажиров автобуса из РФ проверяли на детекторе лжи

Фото: Ash Gerlach / Unsplash

Молдавский автобус с 57 пассажирами, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Тирасполь, остановили на границе с Литвой, сообщает «КП в Молдове». Пассажиры рассказали, что литовские таможенники начали задавать им вопросы про принадлежность Крыма, про российскую спецоперацию на Украине, а некоторых проверяли на детекторе лжи.

«Что происходит — никто не знает. Таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров», — говорится в публикации. Кроме того, отмечается, что в результаты проверок «отсеяли» 17 человек. Несмотря на это, транспортное средство через границу так и не пропустили.

Ранее главу Гагаузии Евгению Гуцул тщательно досмотрели в аэропорту Кишинева, куда она прибыла из Москвы. Она рассказала, что правоохранители задержали ее советников, прибывших в столицу Молдавии в составе делегации.

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      Маргарита Пименова
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