На одном типе устройств в России заработал TikTok

Глава ЛБИ Мизулина: TikTok заработал на устройствах iOS в России

TikTok заработал на одном типе российских устройств — имеющих операционную систему iOS. Об этом со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину сообщает РИА Новости.

Мизулина сообщила, что на устройствах этого типа приложение работает без ограничений, однако добавила, что у смартфонов на Android ситуация не изменилась.

В свою очередь корреспондент агентства проверил сообщение Мизулиной и подтвердил факт работы приложения.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана начали обсуждать возможность блокировки социальной сети TikTok.