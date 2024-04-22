Еще одна страна задумалась о запрете TikTok

В Казахстане начали обсуждать возможность блокировки TikTok

Власти Казахстана начали обсуждать возможность блокировки социальной сети TikTok. О том, что еще одна страна задумалась о запрете сервиса, сообщает ТАСС.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева заявила, что сейчас власти обсуждают вопрос ограничения доступа к TikTok на территории страны. По ее словам, казахстанские ведомства изучают опыт других государств, которые уже запретили cоцсеть.

«Нужно уже рассматривать [вопрос запрета TikTok], потому что мы вовлечены в это все, дети смотрят, и видите, какие матерные слова там», — сказала глава ведомства.

18 апреля стало известно, что в Киргизии ограничили доступ к TikTok. Такая мера была принята после многочисленных обращений от организаций, в которых была выражена обеспокоенность насчет вредного воздействия соцсети на психическое развитие и здоровье детей.

В марте 2022 года TikTok приостановила работу в России. Причиной послужил вступивший в силу закон о фейках о Вооруженных силах России, предусматривающий уголовную ответственность за его нарушение. Представители сервиса, комментируя решение о прекращении работы, заявили, что самым высоким приоритетом для них является безопасность сотрудников и пользователей.