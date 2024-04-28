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23:38, 28 апреля 2024Бывший СССР

В Киеве испугались слов Путина о создании санитарной зоны

Депутат Рады Костенко: Украина должна бояться слов Путина о санитарной зоне

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Власти Украины должны беспокоиться из-за слов президента России Владимира Путина о создании санитарной зоны на территории республики. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко в интервью YouTube-каналу «Прямой».

«Думаю, что мы больше всего должны бояться заявлений Путина о создании санитарной зоны», — отметил он. Политик полагает, что Россия может использовать для этого корректируемые авиационные бомбы (КАБы). По его словам, для санитарной зоны российские войска могут занять до 30 километров.

Ранее Путин заявил о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.

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      Марина Совина
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