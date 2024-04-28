Названа угроза нефти

МЭА: электрокары начнут заметнее подрывать спрос на нефть

В 2024 году ожидается бум продаж электромобилей, которые начнут заметнее подрывать спрос на нефть. Угрозу нефти назвало Международное энергетическое агентство (МЭА), передает Reuters.

Ключевыми факторами для роста сектора электрокаров станет их доступность и развитие инфраструктуры зарядных станций. В текущем году продажи электромобилей достигнут 17 миллионов единиц против 14 миллионов в 2023-м. Свыше 20 процентов новых автомобилей в мире будут работать на электротяге. В Китае доля электромобилей в общем объеме покупок новых машин составит почти 50 процентов, в Европе — 25 процентов, а в США — 11 процентов.

Стремительный рост электрокаров означает, что спрос на нефть для транспорта достигнет пика в 2025-м. Уже к 2030 году он может сократиться на шесть миллионов баррелей в сутки, а к 2035-му — на 11 миллионов баррелей. Это на 10 процентов меньше нынешнего потребления нефти.

Ранее сообщалось, что Москва заняла первое место по количеству электрокаров с 8594 единицами такого транспорта. В тройку лидеров также вошли Московская область и Краснодарский край.