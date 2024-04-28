Родители Стаса Михайлова чуть не лишились жилья из-за съемок клипа

Родители Стаса Михайлова хотели продать квартиру, чтобы оплатить съемки клипа

Родители певца Стаса Михайлова чуть не лишились жилья в начале карьеры сына из-за желания помочь ему снять клип. Об этом музыкант рассказал в эфире шоу «Привет, Андрей!».

По словам Михайлова, его семья хотела продать квартиру, чтобы оплатить съемки музыкального видео. «Мамочка с папой очень хотели мне помочь, но не знали как, поскольку у нас семья простая. Один раз отец мне говорит: "Давай продадим квартиру, а ты снимешь клип"», — поделился артист.

Михайлов отказался от предложения отца. Он заявил родителям, что сможет прославиться самостоятельно.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Стаса Михайлова с 55-летием. Глава республики также оценил вклад певца в международную политику.