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14:29, 28 апреля 2024Мир

Срыв визита Эрдогана в США объяснили разногласиями

T24: причиной срыва визита Эрдогана в США стали разногласия по операции в Ираке

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Причиной срыва визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США 9 мая стали разногласия по операции в Ираке. Об этом сообщает турецкая газета T24.

Издание прокомментировало информацию о переносе визита Эрдогана в США. По их информации, причиной отмены встречи турецкого лидера с президентом США Джо Байденом стали разногласия по готовящейся военной операции Турции на севере Ирака. Утверждается, что американское руководство не устроили объяснения Анкары о необходимости операции против Рабочей партии Курдистана.

«Возможно также, что со стороны США могли быть выдвинуты встречные требования в сфере безопасности, которые не понравились Анкаре», — сообщили журналисты. Также издание заявило, что Вашингтон выдвинул неоправданные экономические требования, на которые пока не готово пойти турецкое руководство.

Ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели подтвердил перенос визита Эрдогана в США. Он добавил, что диалог на высоком уровне между странами будет продолжен.

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      Юрий Леонов
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