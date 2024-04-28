Стало известно о нежелании украинцев возвращаться на родину и вступать в ВСУ

The Telegraph: украинцы не хотят возвращаться из стран Запада и вступать в ВСУ

Украинцы, живущие в странах Запада, не хотят возвращаться на родину и вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Telegraph.

«Люди не вернутся. Чем дольше идет конфликт, чем больше примут подобных законов, то тем больше людей ненавидят Украину и ее правительство. Почему я должен возвращаться и воевать? Ради чего?» — приводит издание слова проживающего в Европе гражданина Украины.

Согласно публикации, все меньше украинцев готовы вернуться на родину и воевать в ВСУ, так как Украина, по их мнению, недостойна самопожертвования.

Новый закон о мобилизации также вызвал недовольство у украинцев, которые давно проживают за рубежом, так как они не смогут покинуть Украину, если приедут на родину с целью продления истекшего паспорта.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Согласно закону, все военнообязанные мужчины, признанные ограниченно годными, обязаны пройти в течение 12 месяцев медицинское переосвидетельствование.