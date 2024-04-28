Стало известно о вербовке белорусских студентов украинскими спецслужбами

ОНТ: украинские спецслужбы вербуют белорусских студентов

Украинские спецслужбы пытались вербовать белорусских студентов, которые смогли бы «взорвать Беларусь». Этому посвящен фильм-расследование телеканала ОНТ, на YouTube опубликован трейлер.

«Спецслужбы Украины не гнушаются использовать совершенно низкие и подлые методы для грязной работы — занимаются вербовкой белорусских детей. Убеждая их стать на путь предательства и тем самым калеча молодые жизни», — говорится в аннотации.

Фильм отчасти будет посвящен задержанию членов группы «Черные соловьи», которую называют террористической ячейкой. Ее членами являются студенты Белорусского национального технического университета.

Несколько дней назад председатель белорусского Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель сообщил о ликвидации украинской резидентуры «из числа жителей Драгического, Лоевского и других районов общей численностью около 20 человек».