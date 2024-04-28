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11:16, 28 апреля 2024Культура

Стало известно возможное наказание для участников группы «Коррозия металла»

Mash: задержанным участникам группы «Коррозия металла» грозит арест до 15 суток

Фото: Пресс-служба УТ МВД РФ по СФО / РИА Новости

Трем задержанным участникам группы «Коррозия металла» грозит арест до 15 суток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, минимальным наказанием по административной статье, по которой задержали музыкантов, является штраф в 2 тысячи рублей. Членам группы вменяют демонстрацию запрещенной символики, которую увидели на футболках «Коррозии металла»

Директор группы Мария Рунова надеется, что суд пройдет уже в понедельник, чтобы «Коррозия металла» могла продолжить тур по российским городам. Также она сообщила о грубых действиях силовиков во время рейда. По ее словам, ей наступили берцем на голову, а также ходили по рукам — врачи подозревают у нее черепно-мозговую травму.

Ранее появились кадры рейда. На них видно, что посетителям клуба приказали лечь лицом в пол, а тем, кто недостаточно оперативно — по мнению силовиков — выполнял приказ, наносились сопровождаемые матершиной удары руками и ногами.

В ГУ МВД Нижегородской области не комментировали поведение силовиков во время рейда.

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      Марк Леонов
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