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13:08, 28 апреля 2024Россия

В Госдуме отреагировали на коллаж посла Литвы с Крымским мостом

Депутат Госдумы назвал помешательством коллаж посла Литвы с Крымским мостом

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отреагировал на коллаж посла Литвы в Швеции и экс-главы литовского МИД Линаса Линкявичюса с намеком на удар по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

«На лицо явное помешательство на русофобии и человеконенавистничество. Уверен, что Линкявичюса необходимо объявить в международный розыск как преступника и террориста», — считает Шеремет. Он добавил, что правоохранителям необходимо рассмотреть наличие состава преступления в этой публикации и возбудить дело.

Ранее Линкявичюс опубликовал изображение моста и фотографию пуска ракеты. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», — говорится в публикации.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на пост и напомнил о посте главы МИД Польши Радослава Сикорского, который в 2022 году в своих соцсетях опубликовал фотографию с места аварии газопроводов «Северный поток» с подписью «Спасибо, США». По мнению зампостпреда России в ООН, этот пост послужил вдохновением для «балтийских собачонок США».

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      Екатерина Кашурникова
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