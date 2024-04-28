В Кремле предрекли победу России в украинском конфликте
Песков: исход украинского конфликта предрешен, Россия одержит победу
Ситуация на фронте указывает на то, что Россия одержит победу в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
«Исход предрешен. Нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим», — заявил официальный представитель Кремля.
Ранее Песков напомнил странам Запада, желающим присвоить замороженные российские активы, что в России также есть западные средства, и сообщил, что в случае конфискации активов Россия намерена бессрочно судиться с Западом.