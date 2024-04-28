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14:35, 28 апреля 2024Россия

В Кремле предрекли победу России в украинском конфликте

Песков: исход украинского конфликта предрешен, Россия одержит победу

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Ситуация на фронте указывает на то, что Россия одержит победу в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Исход предрешен. Нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков напомнил странам Запада, желающим присвоить замороженные российские активы, что в России также есть западные средства, и сообщил, что в случае конфискации активов Россия намерена бессрочно судиться с Западом.

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      Елизавета Мытарева
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