Песков: исход украинского конфликта предрешен, Россия одержит победу

Ситуация на фронте указывает на то, что Россия одержит победу в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Исход предрешен. Нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков напомнил странам Запада, желающим присвоить замороженные российские активы, что в России также есть западные средства, и сообщил, что в случае конфискации активов Россия намерена бессрочно судиться с Западом.