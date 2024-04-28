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13:03, 28 апреля 2024Экономика

В Москве выпало рекордное количество осадков

«Фобос»: в Москве выпало рекордное количество осадков

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В субботу, 27 апреля, на главной метеостанции ВДНХ в Москве выпало рекордное количество осадков. Об этом сообщают специалисты центра погоды «Фобос».

Количество осадков составило 13 миллиметров — 35 процентов месячной нормы. Такой показатель побил суточный рекорд для этого дня за всю историю наблюдений, а также дождливый максимум, державшийся с 2013 года, когда количество осадков составило 12,5 миллиметра.

Отмечается, что для конца апреля нехарактерны настолько интенсивные дожди. За последние 75 лет такие мощные ливни фиксировались только пять раз.

Ранее жителям столицы рассказали о погоде, которая ожидает их на Пасху. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, праздник в Москве выдастся теплым и без осадков.

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      Александра Качан
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