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12:31, 28 апреля 2024Бывший СССР

В Николаеве поврежден объект теплогенерации

Глава Николаевской ОВА Ким: в Николаеве поврежден объект теплогенерации

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

В Николаеве поврежден объект теплогенерации. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в своем Telegram-канале.

Ким заявил, что объект критической инфраструктуры был поврежден ударом БПЛА Shahed. Удар был нанесен в районе 4:45 28 апреля, в результате удара возник пожар.

«Последствия уточняются. Пострадавших нет», — подчеркнул глава ОВА.

Ранее глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в области. Он добавил, что в результате повреждения инфраструктуры никто не пострадал.

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      Юрий Леонов
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