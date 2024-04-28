Глава Николаевской ОВА Ким: в Николаеве поврежден объект теплогенерации

В Николаеве поврежден объект теплогенерации. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в своем Telegram-канале.

Ким заявил, что объект критической инфраструктуры был поврежден ударом БПЛА Shahed. Удар был нанесен в районе 4:45 28 апреля, в результате удара возник пожар.

«Последствия уточняются. Пострадавших нет», — подчеркнул глава ОВА.

Ранее глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в области. Он добавил, что в результате повреждения инфраструктуры никто не пострадал.