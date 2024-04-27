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09:39, 27 апреля 2024Бывший СССР

Во Львовской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о повреждении критической инфраструктуры
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Во Львовской области Украины были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

По его словам, повреждения получили энергообъекты. Козицкий уточнил, что предприятия расположены в Стрыйском и Червоноградском районах Львовской области.

«На них начались пожары. Подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорание. Есть разрушение», — написал глава ОВА.

Козицкий добавил, что в результате повреждения инфраструктуры никто не пострадал.

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Рано утром 27 апреля во Львовской области раздались взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ. На территории всей страны была объявлена воздушная тревога.

Позднее в подполье рассказали об ударе российских военных по четырем теплоэлектростанциям на Украине. Предприятия располагались в Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской и Винницкой областях.

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      Екатерина Грищенко
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