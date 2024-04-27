Во Львовской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о повреждении критической инфраструктуры

Во Львовской области Украины были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

По его словам, повреждения получили энергообъекты. Козицкий уточнил, что предприятия расположены в Стрыйском и Червоноградском районах Львовской области.

«На них начались пожары. Подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорание. Есть разрушение», — написал глава ОВА.

Козицкий добавил, что в результате повреждения инфраструктуры никто не пострадал.

Рано утром 27 апреля во Львовской области раздались взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ. На территории всей страны была объявлена воздушная тревога.

Позднее в подполье рассказали об ударе российских военных по четырем теплоэлектростанциям на Украине. Предприятия располагались в Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской и Винницкой областях.