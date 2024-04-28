Волочкова снялась без одежды

Анастасия Волочкова показала фото без одежды

Балерина Анастасия Волочкова показала свое фото без одежды. Звезда опубликовала кадр в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото 48-летняя Волочкова позирует в своем доме с несколькими пышными букетами белых роз. Цветы прикрывают обнаженное тело бывшей примы Большого театра. У балерины распущены волосы и яркий макияж с черными стрелками и розовым блеском для губ.

В прикрепленном к снимку сообщении Анастасия поблагодарила поклонников. «Я очень люблю белые цветы! Спасибо всем, кто меня ими одаривает!» — написала она.

Ранее Волочкова назвала качества своего идеального мужчины. В перечень характеристик вошли красивая внешность и хорошее чувство юмора.