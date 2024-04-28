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12:35, 28 апреля 2024Интернет и СМИ

Журналиста Associated Press арестовали за работу с экстремистским сообществом

AP: в Мурманске арестовали журналиста за работу с экстремистским сообществом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Мурманской области был арестован журналист Сергей Карелин за подготовку материалов для Youtube-канала сторонников оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), передает Associated Press (AP).

Карелин, как сообщает издание, помимо российского имел гражданство Израиля. Он был задержан в пятницу вечером. Карелин работал на ряд СМИ, в том числе на Associated Press и был оператором немецкого издания Deutsche Welle

«Associated Press очень обеспокоено задержанием российского видеожурналиста Сергея Карелина. Мы ищем дополнительную информацию», — говорится в заявлении AP.

Ранее стало известно о аналогичном задержании продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова. По версии следствия, Габов принимал участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на канале «НавальныйLIVE».

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