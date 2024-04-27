Продюсера Reuters поместили под стражу за участие в экстремистском сообществе

Суд арестовал продюсера Reuters за сотрудничество с каналом «НавальныйLIVE»

Басманный районный суд Москвы поместил под стражу продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова за сотрудничество с YouTube-каналом «НавальныйLIVE» (принадлежит ФБК, который включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Продюсера «Reuters» обвиняют по статье об участии в экстремистском сообществе. Он пробудет под арестом два месяца — до 27 июня.

По версии следствия, Габов принимал участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на канале «НавальныйLIVE».

Ранее Хорошевский суд Москвы приговорил к 3,5 года лишения свободы двух студентов Высшей школы экономики Ивана Трофимова и Алину Олехнович из «подпольного штаба Алексея Навального» (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Их признали виновными в участии в экстремистской организации.