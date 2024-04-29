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14:19, 29 апреля 2024Бывший СССР

Белорусскую службу немецкого телеканала признали экстремистским формированием

Белорусскую службу Deutsche Welle признали экстремистским формированием

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Министерство внутренних дел Белоруссии признало экстремистским формированием белорусскую службу немецкого телеканала Deutsche Welle (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

«Группа граждан из числа создателей, администраторов и иных участников интернет-ресурсов под общим названием "DW Беларусь" осуществляет экстремистскую деятельность», — отмечается в заявлении.

Дополнительно сообщается МВД и КГБ Республики Беларусь запретили деятельность 199 организаций как экстремистских. Все они нарушают статью 361-1 Уголовного кодекса Белоруссии «Создание экстремистского формирования либо участие в нем» за которую можно получить до семи лет лишения свободы.

Ранее председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что спецслужбы Латвии и Литвы вербуют россиян и белорусов в пограничных пунктах пропуска на границе с Белоруссией. Он также подчеркнул, что прибалтийские страны ужесточили контрольные мероприятия в отношении граждан России и Белоруссии.

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