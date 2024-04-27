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14:57, 27 апреля 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о попытках вербовки россиян и белорусов странами Прибалтики

Госпогранкомитет Белоруссии: Латвия и Литва вербуют россиян и белорусов на КПП

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Спецслужбы Латвии и Литвы вербуют россиян и белорусов в пограничных пунктах пропуска на границе с Белоруссией. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов, сообщает БелТА.

Молостов прокомментировал ситуацию на границе республики с странами Прибалтики. Он подчеркнул, что прибалтийские страны ужесточили контрольные мероприятия в отношении граждан России и Белоруссии.

«Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии», — заявил глава Госпогранкомитета Белоруссии. Чиновник также рассказал о продолжающихся попытках Польши и Латвии насильственно вытеснять мигрантов на территорию республики.

Ранее секретарь белорусского Совета безопасности (СБ) Александр Вольфович заявил о риске эскалации напряженности из-за соседних стран. Он прокомментировал развертывание войск на границе Польши и стран Прибалтики с Белоруссией.

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      Юрий Леонов
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