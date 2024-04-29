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18:22, 29 апреля 2024Из жизни

Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили 13-ю годовщину свадьбы

В Великобритании Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили 13-ю годовщину свадьбы

Фото: Chris Jackson / Reuters

В Великобритании Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили 13-ю годовщину со дня свадьбы. Об этом сообщает издание «7Дней».

Принц и принцесса Уэльские стали супругами в апреле 2011 года. Согласно традиции, 13-ая годовщина свадьбы носит название ландышевой или кружевной.

Сообщается, что празднование проходит в семейном кругу, учитывая здоровье принцессы Кейт Мидлтон. Бывший дворецкий королевской семьи мистер Гранд Харролд уточнил, что супруги провели этот день в тишине и покое. Он сказал: «За закрытыми дверями, я уверен, что Уильям приложит все усилия, чтобы побаловать жену. Возможно, Уильям будет готовить».

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон вынудили признаться, что у нее рак.

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      Анна Габай
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