Кейт Миддлтон вынудили признаться, что у нее рак. Чем она больна на самом деле и почему ее болезнь тщательно скрывали?

Источником слуха об исчезновении Кейт Миддлтон оказались поклонники принца Гарри

Недавнее признание Кейт Миддлтон, согласно которому она лечится от рака, породило множество новых вопросов. Почему она так долго скрывала свой диагноз даже от близких и утверждала, что никакой болезни нет? Что вынудило ее изменить тактику и раскрыть онкологический диагноз? Откуда взялись теории заговора об исчезновении принцессы и что будет теперь? «Лента.ру» попыталась найти ответы.

Видео Кейт Миддлтон о раке

Анонимный источник британского таблоида Daily Mail утверждает, что Кейт Миддлтон рассказала о болезни не по своей воле. Судя по всему, в Кенсингтонском дворце намеревались игнорировать истерику пользователей соцсетей, вызванную многомесячным молчанием принцессы, пока не узнали, что диагноз не удастся сохранить в секрете.

По сведениям источника Daily Mail, произошла утечка медицинской информации о Кейт Миддлтон. Чтобы опередить прессу, принцессе пришлось самой раскрыть подробности, которые она надеялась утаить.

Какова бы ни была причина, всеобщие похвалы, обрушившиеся на Кейт, подтвержают, что это было верным решением источник Daily Mail

Источник Daily Mail не уточнил, при каких обстоятельствах были похищены данные и каким образом об этом узнали во дворце.

Кадр из видеообращения Кейт Миддлтон Кадр: @princeandprincessofwales

Кто знал о болезни Кейт Миддлтон

О том, что Кейт Миддлтон страдает от онкологического заболевания, не знали ни ее приближенные, ни даже члены семьи. Один из знакомых принцессы признался изданию People, что ее заявление стало для него шоком.

Бывший придворный сообщил People, что круг людей, которым заранее сообщили о болезни, был очень ограниченным. В него не входил даже принц Гарри — родной брат мужа Кейт Миддлтон, принца Уильяма.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не знали, что у Кейт Миддлтон рак, пока она не объявила о своей болезни публично

«Они представления не имели, в чем дело, и узнали об этом вместе со всем остальным миром», — утверждает источник издания New York Post. Он полагает, что диагноз скрыли от Гарри и Меган, поскольку они утратили доверие королевской семьи.

После публикации видеообращения Кейт Миддлтон, в котором она рассказала о своей болезни, Гарри и Меган выступили с собственным заявлением. В нем они пожелали ей здоровья и выразили надежду, что смогут передать ей свои пожелания лично.

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Утечка данных Кейт Миддлтон

Лондонская больница, где оперировали Кейт Миддлтон, десятилетиями обслуживала богатых и влиятельных людей, которые не любят лишнего внимания. В прошлом там лежали супруг Елизаветы II принц Филипп, ее младшая сестра принцесса Маргарет и президент США Джон Кеннеди.

В Кенсингтонском дворце полагали, что это поможет сохранить ход лечения в тайне — и просчитались.

За несколько дней до видеообращения, в котором Кейт Миддлтон объявила о болезни, стало известно, что ее медицинские записи похитил один из сотрудников больницы

По меньшей мере один сотрудник больницы попался при попытке незаконного доступа к ее конфиденциальной информации. По данным Daily Mail, после инцидента от работы отстранили трех сотрудников. Было начато расследование.

При этом, как утверждает Daily Mail, больница уведомила Кенсингтонский дворец об утечке лишь спустя семь дней, хотя правила требуют делать это не позднее чем через 72 часа. Иными словами, первое время больница пыталась инцидент замять.

Остается неясным, эта ли утечка вынудила Кейт Миддлтон записать видео или информация о раке просочилась в прессу по другим каналам. Судя по всему, перед публикацией признания принцесса посоветовалась с королем: по информации New York Post, накануне они встретились за обедом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в 2023 году Фото: Aaron Chown - WPA Pool / Getty Images

Как появились слухи о Кейт Миддлтон

Видео Кейт Миддлтон было опубликовано на фоне небывалого разгула теорий заговоров, связанных с ее исчезновением. Затянувшееся молчание принцессы объясняли комой, побоями и назревающим разводом. Давние слухи о любовнице принца Уильяма получили новую жизнь, а неловкие заявления Кенсингтонского дворца только подливали масла в огонь.

Британские власти заподозрили, что за слухами об исчезновении Кейт Миддлтон стоят некие враждебные государства. По утверждению источника издания The Daily Telegraph, подобные опасения высказывали некие люди, занимающие важные посты в правительстве.

Часть modus operandi (образа действий) враждебных государств — дестабилизация, которая может касаться подрыва легитимности наших выборов или других институтов правительственный источник The Daily Telegraph

К распространению теорий заговора в соцсетях, по мнению чиновников, могли быть причастны Китай, Иран или Россия — однако никаких данных, подтверждающих эту версию, у них не было.

Их попытался найти профессор Кардиффского университета Мартин Иннес. Он утверждает, что ему и его коллегам удалось выявить в соцсетях 45 аккаунтов, которые до слухов о Кейт Миддлтон писали преимущественно о Владимире Зеленском и поддержке Украины во Франции. Это, по его мнению, позволяет предположить, что они занимались распространением дезинформации в интересах России.

Фотография Кейт Миддлтон с детьми, вызвавшая вал конспирологический теорий Фото: @princeandprincessofwales

Распространение теорий заговора о Кейт Миддлтон

Альтернативное объяснение предлагает исследователь социальных сетей Райан Бродерик. Он проследил распространение слухов о Кейт Миддлтон с самого начала и нашел первые посты, в которых излагались теории заговора.

Бродерик утверждает, что первый твит с хэштегом #WhereIsKate («Где Кейт») появился 28 января, спустя пять дней после операции на брюшной полости, которую перенесла Кейт Миддлтон. Его автор первым обратил внимание, что принцесса слишком долго не появлялась на публике, и связал это со вспышками неконтролируемого гнева, к которым, если верить мемуарам принца Гарри, склонен муж Кейт принц Уильям.

По мнению Бродерика, особенности лексики выдают в авторе твита горячего поклонника Меган Маркл. Из-за этого об исчезновении Кейт Миддлтон на первых порах писали исключительно члены неформального и не особенно многочисленного фан-клуба Гарри и Меган. Они добавили еще один хэштег (и вытекающую из него теорию заговора): #IsKateAlive («Жива ли Кейт»).

Так продолжалось до 27 февраля, когда принц Уильям без объяснения причин не появился на поминальной службе по своему крестному отцу. На эту новость обратил внимание популярный аккаунт X (бывший Twitter), связанный с движением #Resistance, которое объединяет консервативных противников Дональда Трампа. Опубликованный в нем твит с хэштегом #WhereIsKate («Где Кейт») увидели люди, которые обычно не интересуются новостями о королевской семье.

В тот же день другой пользователь X пошутил, что Кейт не появляется на публике, потому что приходит в себя после операции по увеличению ягодиц. Это превратило исчезновение Кейт Миддлтон в мем и значительно ускорило распространение слухов

10 марта Кейт Миддлтон опубликовала свой снимок с детьми, который, как вскоре выяснилось, подвергся значительной и при этом довольно неумелой обработке в фоторедакторе. После этого, по данным Бродерика, слухи о ее исчезновении стали распространяться лавинообразно, причем теперь это происходило не только в X, но и в TikTok.

Публикации о предполагаемой любовнице Уильяма, появившиеся в британской прессе, Бродерик считает «предупредительным выстрелом»: по его мнению, таким образом недовольные газетчики, поставленные в неудобное положение поддельным фото Кейт, намекали королевской семье, что больше такого отношения не потерпят.

Фото: Leon Neal / Getty Images

Какой рак у Кейт Миддлтон

Публикация признания Кейт Миддлтон положила конец вакханалии в соцсетях. Хотя признанию принцессы поверили не все, конспирологов осталось относительно немного. Они считают ее видео сгенерированным при помощи нейросети и в подтверждение этого находят в нем едва заметные визуальные артефакты: по их мнению, обручальное кольцо на руке Кейт то появляется, то исчезает, а на одном из кадров во рту якобы заметен лишний ряд зубов. Былого ажиотажа это уже не вызывает.

Теперь внимание переместилось на детали, отсутствующие в официальном объявлении о болезни. В частности, стало известно, почему в первых сообщениях об операции, которую перенесла Кейт Миддлтон, подчеркивалось, что она не связана с раком. Как выяснилось, об онкологическом заболевании стало известно позже, когда врачи проанализировали удаленные ткани. Так делают, например, при удалении новообразований, которые могут быть и доброкачественными, и злокачественными.

Бельгийский журналист Марк Рош, считающийся экспертом по британской королевской семье, заявил, что Кейт Миддлтон страдает от рака толстой кишки

При этом операцией, которая, по утверждению Роша, вынудила ее лечь в больницу в январе, была гистерэктомия. Об этом он якобы узнал от «информированного источника в Букингемском дворце».

Если Рош говорит правду, это очень плохая новость. Если при раке толстой кишки злокачественные клетки обнаружили в матке, значит, опухоль заметили слишком поздно, и она успела дать метастазы. По статистике, менее трети пациентов с таким диагнозом живут более пяти лет. Однако пока нет никаких оснований считать, что информация бельгийского журналиста соответствует действительности.

31 марта, когда в Великобритании праздновали Пасху, ни Кейт Миддлтон, ни принц Уильям так и не появились на церковной службе. Ожидается, что Уильям проведет ближайшие недели с семьей и вернется к своим обязанностям не раньше 17 апреля — в этот день кончаются весенние каникулы, и дети снова пойдут в школу. Кейт, как теперь утверждают во дворце, в период лечения не будет появляться на публике. Надолго ли затянется лечение — неизвестно.