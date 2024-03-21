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19:04, 21 марта 2024Из жизни

Похищена засекреченная информация о лечении «исчезнувшей» Кейт Миддлтон

Произошла утечка конфиденциальной информации о лечении Кейт Миддлтон

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Засекреченные сведения о лечении «исчезнувшей» супруги будущего короля Великобритании была похищена одним из сотрудников больницы. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По меньшей мере один сотрудник больницы, где Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, попался при попытке незаконного доступа к ее конфиденциальной информации. По данным Daily Mail, после инцидента от работы отстранили трех сотрудников. Начато расследование.

Первоначально сообщалось, что руководство больницы немедленно уведомило о произошедшем Кенсингтонский дворец — официальную резиденцию Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Daily Mail утверждает, что в действительности это произошло лишь спустя семь дней после инцидента. При этом правила требуют сообщать о возможных утечках данных не позднее чем через 72 часа.

Король Великобритании Карл III лечится от рака в той же больнице. Попытки получить доступ к его конфиденциальной медицинской информации не выявлены.

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В больнице, где произошел инцидент, в прошлом лежали супруг Елизаветы II принц Филипп, ее младшая сестра принцесса Маргарет и президент США Джон Кеннеди. Там же появился на свет бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, ныне возглавляющий Форин-офис (МИД) Великобритании.

Продолжительное отсутствие Кейт Миддлтон, не появлявшейся на публике в течение двух месяцев, породило теории заговора, объясняющие ее исчезновение тяжелой болезнью, комой и даже разводом. 19 марта сообщалось, что ее якобы заметили с мужем недалеко от Виндзорского дворца.

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      Екатерина Лобанова
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