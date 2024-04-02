Кейт Миддлтон рассказала об онкологическом диагнозе не по своей воле

Daily Mail: Кейт Миддлтон призналась, что больна раком, из-за утечки информации

Видео, в котором Кейт Миддлтон признается, что больна раком, было записано вынужденно. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник издания утверждает, что супруга наследника британского престола рассказала о болезни не по своей воле. По его сведениям, в Кенсингтонском дворце узнали об утечке ее медицинской информации. Чтобы опередить прессу и предотвратить публикацию онкологического диагноза, Миддлтон пришлось самой раскрыть подробности, которые она рассчитывала сохранить в секрете.

«Какова бы ни была причина, всеобщие похвалы, обрушившиеся на Кейт, подтверждают, что это было верным решением», — считает источник. Он не уточнил, при каких обстоятельствах были похищены данные и каким образом об этом узнали во дворце.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один сотрудник больницы, где Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, попался при попытке незаконного доступа к ее конфиденциальной информации. В больнице, где произошел инцидент, в прошлом лежали супруг Елизаветы II принц Филипп, ее младшая сестра принцесса Маргарет и президент США Джон Кеннеди.