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15:04, 27 марта 2024Из жизни

Кейт Миддлтон скрыла рак от принца Гарри и Меган Маркл

New York Post: от принца Гарри и Меган Маркл скрыли диагноз Кейт Миддлтон
Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Mike Segar / Reuters

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не знали, что у Кейт Миддлтон рак, пока она не объявила о своей болезни публично. Об этом сообщает New York Post.

«Они представления не имели, в чем дело, и узнали об этом известии вместе со всем остальным миром», — утверждает источник издания. Он полагает, что диагноз скрыли от Гарри и Меган, поскольку они утратили доверие королевской семьи.

После публикации видеообращения Кейт Миддлтон, в котором она рассказала о своей болезни, Гарри и Меган выступили с собственным заявлением. В нем они пожелали ей здоровья и выразили надежду, что смогут передать ей свои пожелания лично.

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В начале февраля Гарри срочно прилетел в Великобританию, чтобы повидаться с отцом, у которого диагностировали рак. Король беседовал с ним лишь 45 минут и, по-видимому, ничего не сказал о болезни Кейт Миддлтон. Принц Уильям отказался от встречи с братом.

В январе супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон перенесла неожиданную операцию на брюшной полости и затем несколько недель не появлялась на публике. Это породило многочисленные теории заговора, объясняющие ее молчание тяжелой болезнью, комой и даже разводом. 22 марта Миддлтон опубликовала видеообращение, в котором заявила, что у нее рак.

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      Олег Парамонов
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